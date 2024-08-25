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Сегодня, 19:24

В «Ростове» подтвердили переговоры по Глебову со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о переговорах со «Спартаком» по хавбеку ростовчан Данилу Глебову.

«Глебов? Идут переговоры. Как «Спартак» будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел семь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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