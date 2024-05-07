Рыскин — о поражении «Ростова»: «Моментов создали, как минимум, на ничью»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении клуба в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Игра прошла 6 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Игра команды понравилась. Создавались моменты. Была видна запредельная самоотдача футболистов. Моментов создали, как минимум, на ничью», — сказал Рыскин «СЭ».

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

11 мая команда Валерия Карпина проведет выездную встречу с «Рубином».