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Рыскин — о поражении «Ростова»: «Моментов создали, как минимум, на ничью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении клуба в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Игра прошла 6 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Игра команды понравилась. Создавались моменты. Была видна запредельная самоотдача футболистов. Моментов создали, как минимум, на ничью», — сказал Рыскин «СЭ».

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

11 мая команда Валерия Карпина проведет выездную встречу с «Рубином».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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