В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»: «После победы претензий нет, но если бы был другой результат, они бы нашлись»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» оценил работу судейской бригады Артема Любимова в матче 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Было время все пересмотреть. Футбола во вчерашнем матче было не много, потому что поле не позволяло играть низом и комбинационно быстро. На первый план вышли бойцовские качества, поэтому было много стыков и много фолов. Тяжелейший матч для судейства. Вчера по игре мог быть любой результат. Было несколько моментов, когда игроки соперника должны были получать желтые карточки: Юрганов за фол на Роналдо, Калинин за накладку в эпизоде с Ваханией и срыв атаки, фол на Щетинине», — сказал Рыскин «СЭ».

Также спортивный директор «Ростова» заявил, что удивился резкой оценке работы арбитров со стороны руководства «Факела».

«Я считаю, что какая-то линия была выдержана арбитром. Он начал активно давать карточки, но, как я понимаю, по ходу игры понял, что если так продолжить, то команды закончат семь на семь. Плюс на него оказывалось давление скамейкой «Факела» и трибунами. Может быть, поэтому изменил чуть линию поведения. После победы претензий нет, но если бы был другой результат, то и у нас бы они нашлись. Я очень удивился такой резкой реакции коллег из «Факела». Думаю, она просто была эмоциональной», — добавил Рыскин.

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Факел» располагается на 11-й строчке (26 очков).

19 апреля команда Валерия Карпина проведет домашнюю встречу со «Спартаком», а клуб из Воронежа двумя днями позже на выезде сыграет против «Краснодара».