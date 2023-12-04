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РПЛ

Сегодня, 13:00

В «Ростове» раскритиковали решение арбитра провести матч с ЦСКА: «Было очевидно, что играть в таких условиях нельзя»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, предлагал ли клуб делегату матча и руководству лиги перенести встречу 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

Матч прошел 3 декабря в Москве в условиях сильнейшего снегопада.

«Вы знаете, что вопрос о переносе матча, — это компетенция судьи. Арбитр посчитал, что матч проводили в правильных условиях. Для всех разумных людей было очевидно, что играть в таких условиях нельзя, но судья принял другое решение», — сказал Рыскин «СЭ».

Главным судьей матча был Рафаэль Шафеев.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 очков и 10-я строчка.

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Рыскин
Рафаэль Шафеев
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