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Судейство

Сегодня, 22:20

Рыскин о судействе в РПЛ: «Чувствуем себя идиотами»

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после поражения от «Локомотива» (2:3) в 6-м туре РПЛ раскритиковал работу арбитров.

— Эпизод с пенальти, что думаете?

— Считаю, что это пенальти. В Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК, и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию — это обратиться. С такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.

— Дело в квалификации арбитров?

— Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.

— Есть объяснение плохому судейству?

— У меня нет.

— Вы за смену руководства судейства?

— Если что-то поменяется, то да, — сказал Рыскин.

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».

(Александр Абустин)

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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