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Сегодня, 16:14

В «Ростове» рассказали, что еще не определились с основным вратарем

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о продолжительной серии без «сухих» матчей в чемпионате.

«Абсолютно нет никакой нервозности, мы сейчас смотрим на качество игры и хотим в ближайших турах определить первого номера», — сказал Кафанов «СЭ».

Последний раз ростовчане сыграли на ноль в 1-м туре РПЛ в матче против ЦСКА (0:0). В этом сезоне за «Ростов» во всех турнирах играли такие вратари, как Рустам Ятимов, Даниил Одоевский и Хидает Ханкич. Ятимов провел 5 встреч, в которых пропустил 9 мячей, Одоевский сыграл в 2-х матчах и пропустил 4 гола. У Ханкича 1 игра с одним пропущенным голом.

Александр Абустин

РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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