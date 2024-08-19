В «Ростове» рассказали, что направили письмо в ЭСК по поводу эпизода в матче с «Оренбургом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил «СЭ», что клуб отправил жалобу в ЭСК РФС на неназначенный пенальти за фол защитника «Оренбурга» Андрея Малых на футболисте ростовчан Илье Вахании в матче 5-го тура РПЛ.

В ростовском клубе хотят узнать, почему в эпизод не включились видеоассистенты.

«Пересмотрели эпизод. Мы отправили письмо в ЭСК по поводу эпизода в концовке первого тайма. Считаем, что удар Малых в горло Вахании должен был закончиться пенальти и карточкой. Какой — вопрос для экспертов. Хотим понять по какой причине не было зафиксировано нарушение правил, и почему в эпизод не включились видеоассистенты», — сказал Рыскин.

Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург». Фото Скриншот трансляции

Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург». Фото Скриншот трансляции

Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург». Фото Скриншот трансляции

После матча с «Ростовом» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.