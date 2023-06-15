В «Ростове» рассказали о переговорах с Ионовым: «Пока сложно сказать, увидим ли Алексея у нас»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с полузащитником Алексеем Ионовым.

«Ведутся ли переговоры с Ионовым? Разговариваем. Пока сложно оценить, увидим ли Алексея в следующем сезоне в «Ростове», — сказал Рыскин «СЭ».

Ионов уже играл за «Ростов» с августа 2017 по октябрь 2020 года. Он провел за команду 87 матчей, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

11 июня «Краснодар» объявил о том, что 34-летний россиянин ушел из команды в связи с истечением срока действия контракта.

По информации «СЭ», Ионов с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Ростове».