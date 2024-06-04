В «Ростове» рассказали о планах команды на летние сборы

Сегодня, 22:32
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о летних сборах команды, а также рассказал возможных подписаниях игроков в трансферное окно.
— Можете сказать, где пройдут сборы команды?
— Они пройдут в Ростове.
— Среди спарринг-партнеров будут иностранные команды?
— Нет, мы сыграем только с российскими клубами.
— Уже определили приоритетные позиции для усиления?
— Не хотелось бы называть конкретные позиции. Рассмотрим любого игрока, который может усилить нашу команду, — цитирует Рыскина Metaratings.ru.
В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. По итогам 30 туров команда Валерия Карпина одержала 12 побед 7 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
Старт нового сезона чемпионата России запланирован на 20 июля.