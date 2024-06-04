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Сегодня, 22:32

В «Ростове» рассказали о планах команды на летние сборы

Владислав Корегин
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о летних сборах команды, а также рассказал возможных подписаниях игроков в трансферное окно.

Можете сказать, где пройдут сборы команды?

— Они пройдут в Ростове.

— Среди спарринг-партнеров будут иностранные команды?

— Нет, мы сыграем только с российскими клубами.

— Уже определили приоритетные позиции для усиления?

— Не хотелось бы называть конкретные позиции. Рассмотрим любого игрока, который может усилить нашу команду, цитирует Рыскина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. По итогам 30 туров команда Валерия Карпина одержала 12 побед 7 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Старт нового сезона чемпионата России запланирован на 20 июля.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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