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20 апреля, 16:43

В «Ростове» рассказали о состоянии здоровья вратаря Ятимова: «Он в сознании, его увезли в больницу»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья вратаря Рустама Ятимова.

26-летний вратарь был вынуждено заменен в матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Боевая игра. Футболисты молодцы выдержали борьбу предложенную соперником, проделали большой объем работы и выиграли в тяжелом матче в жару на искусственном поле. Порадовали болельщиков. К сожалению не обошлось без травм. Рустам в сознании, его увезли в больницу. Сейчас ничего больше добавить не могу», — сказал Рыскин «СЭ».

2
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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