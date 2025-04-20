В «Ростове» рассказали о состоянии здоровья вратаря Ятимова: «Он в сознании, его увезли в больницу»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья вратаря Рустама Ятимова.

26-летний вратарь был вынуждено заменен в матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Боевая игра. Футболисты молодцы выдержали борьбу предложенную соперником, проделали большой объем работы и выиграли в тяжелом матче в жару на искусственном поле. Порадовали болельщиков. К сожалению не обошлось без травм. Рустам в сознании, его увезли в больницу. Сейчас ничего больше добавить не могу», — сказал Рыскин «СЭ».