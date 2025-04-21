В «Ростове» сообщили, что вратарь Ятимов находится под наблюдением врачей команды

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов прошел обследование в Ростове-на-Дону. В воскресенье в матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) 26-летний голкипер потерял сознание после неудачного приземления.

«Рустам прошел обследование в Ростове, все нормально. Сможет сыграть или нет, будут ближе к игре решать тренерский и медицинский штабы. Еще под наблюдением врачей команды», — приводит ТАСС слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.

В этом сезоне на счету Ятимова 22 матча за «Ростов», в которых он пропустил 30 голов.