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Сегодня, 14:58

Рыскин — о выкупе Сако: «На 99 процентов этот вопрос решен. Остались мелочи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» высказался о процессе выкупа защитника Умара Сако у болгарской «Арды».

«На 99 процентов этот вопрос решен. Все важные документы и соглашения подписаны. Остались мелочи», — сказал Рыскин «СЭ».

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года на правах аренды до конца сезона-2023/24. Всего за российский клуб он провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тысяч евро.

РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
Умар Сако
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