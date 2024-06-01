В «Ростове» заявили, что Карпин останется тренером команды на следующий сезон

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном назначении тренера Валерия Карпина в «Бешикташ».

«Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения. Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону», — сказал Рыскин «СЭ».

Контракт российского специалиста с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.