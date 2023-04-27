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Сегодня, 21:17

В «Ростове» заявили, что конфликт клуба с Талалаевым исчерпан

Микеле Антонов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» сообщил, что конфликт клуба с главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым исчерпан.

— Была фраза Талалаева о том, что они «не растят Комличенко».

— После этого он поздравил всех с праздником, пожелал удачи Николаю и «Ростову». Поэтому у нас конфликт исчерпан.

— Как в «Ростове» относятся к таким нападкам?

— Какие нападки? Он поздравил с праздником, мы расценили это так.

Ранее Талалаев был удален в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (0:0) за то, что бросил бутылку с водой на поле.

Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо». После этого главный тренер «Ростова» Валерий Карпин посоветовал Талалаеву «закрыть рот» после его слов о Комличенко.

В ответ на это Талалаев поздравил Карпина с Пасхой.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
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