В «Ростове» заявили, что Норманн прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о ходе трансфера полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо».

«По Норманну идут переговоры с «Динамо», мы переговорили, есть юридические сложности, Международная федерация футбола небыстро работает. Там занимаются специалисты «Динамо» и наши. Не могу сказать, насколько готов трансфер. Медосмотр пройден, главное — по документам успеть заявить. Он уходит в аренду на год, если успеют выкупить», — приводит слова Рыскина ТАСС.

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.