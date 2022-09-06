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6 сентября, 00:12

В «Ростове» заявили, что Норманн прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о ходе трансфера полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо».

«По Норманну идут переговоры с «Динамо», мы переговорили, есть юридические сложности, Международная федерация футбола небыстро работает. Там занимаются специалисты «Динамо» и наши. Не могу сказать, насколько готов трансфер. Медосмотр пройден, главное — по документам успеть заявить. Он уходит в аренду на год, если успеют выкупить», — приводит слова Рыскина ТАСС.

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://tass.ru/sport/15656693
Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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