В «Ростове» заявили, что Песьяков покинет клуб по окончании сезона

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с голкипером Сергеем Песьяковым.

Действующее соглашение 35-летнего россиянина с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Крылья Советов».

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись», — цитирует Рыскина РИА «Новости».

Также Рыскин заявил, что клуб не будет предлагать Песьякову продлить сотрудничество.

«Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в «Ростове», и пожелаем удачи», — добавил Рыскин.

Песьяков выступает за «Ростов» с лета 2017 года. Всего за клуб он провел 181 матч, пропустил 232 гола и 50 раз отыграл на ноль.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета «Спартака», «Анжи», «Шинника», «Томи» и «Текстильщика». За сборную России футболист провел 2 встречи.