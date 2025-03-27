В «Ростове» заявили, что Саравия не возвращается в клуб из-за вопроса личного характера: «Клуб рассчитывает на него»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Родриго Саравия, не вернувшимся в клуб из отпуска.

«Мы ждем Саравию, сейчас находимся в диалоге с ним и его представителями. У игрока есть вопросы личного характера, но клуб рассчитывает на него, это талантливый футболист. Надеемся, что Родриго как можно быстрее решит свои проблемы и вернется в расположение команды. Мы также готовы оказать игроку помощь в решении его проблемы», — сказал Рыскин «СЭ».

24-летний Саравия перешел в «Ростов» летом 2024 года. В этом сезоне уругваец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.