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27 марта, 12:05

В «Ростове» заявили, что Саравия не возвращается в клуб из-за вопроса личного характера: «Клуб рассчитывает на него»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Родриго Саравия, не вернувшимся в клуб из отпуска.

«Мы ждем Саравию, сейчас находимся в диалоге с ним и его представителями. У игрока есть вопросы личного характера, но клуб рассчитывает на него, это талантливый футболист. Надеемся, что Родриго как можно быстрее решит свои проблемы и вернется в расположение команды. Мы также готовы оказать игроку помощь в решении его проблемы», — сказал Рыскин «СЭ».

24-летний Саравия перешел в «Ростов» летом 2024 года. В этом сезоне уругваец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
Родриго Саравия
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