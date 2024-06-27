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Сегодня, 07:33

В РПЛ могут появиться судьи из Саудовской Аравии, Белоруссии и Китая

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что в РПЛ могут появиться иностранные судьи.

— Не стремимся приглашать судей, чтобы они у нас просто заработали денег, в этом нет никакого интереса, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт». — Мы против такой практики. Мы именно за двустороннее сотрудничество: если оно есть, мы их с удовольствием приглашаем. В ином случае у нас есть свои судьи, которых мы сами будем развивать.

Благодаря ЮФЛ у нас сейчас идут молодые кадры. Вопрос, во что они вырастут. Но федерация дала им колоссальные возможности, которых не было за последние 30 лет точно. Думаю, у нас очень хорошее будущее в плане судей.

— Таких стран три — Саудовская Аравия, Белоруссия и Китай?

— Пока три. Может быть, еще добавим одну. Думаем. Количество нельзя увеличивать сильно, потому что это сложная логистика. Можно подписать 15 соглашений, но они не будут работать, потому что все скажут: «Дайте нам Карасева». Мы должны будем все уважить, но это не всегда возможно. Так что четыре взаимодействия — наш максимум.

Ранее сообщалось, что по двусторонним договоренностям в РПЛ также должны появиться иностранные судьи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-rasskazali-chto-v-rpl-mogut-poyavit-sya-sud-i-iz-saudovskoj-aravii-belarusi-i-kitaya/
Павел Каманцев
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