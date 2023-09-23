В РПЛ объяснили, по какими причинам Ерохин считался легионером в заявке «Зенита»

Представитель РПЛ объяснил, почему российский полузащитник «Зенита» Александр Ерохин числился легионером в заявке клуба на сезон-2023/24.

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых — для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и еще 13 — для всех остальных футболистов, в том числе легионеров. Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место. В связи с тем, что у «Зенита» был почти заполнен основной заявочный лист, клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», — сказали корреспонденту «Чемпионата» в РПЛ.

В пятницу главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, почему Ерохин был заявлен за «Зенит-». По его мнению, данная ситуация является странной, так как игрок выступает за сборную России.

В 2017 году Ерохин перешел в «Зенит» из «Ростова». На его счету 202 матча за сине-бело-голубых, 36 голов и 15 голевых передач.