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РПЛ

25 ноября, 23:34

В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче «Балтики» и «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В пресс-службе РПЛ рассказали, почему при заснеженном поле «Спартак» и «Балтика» (2:0) в 16-м туре РПЛ не играли красным мячом. Встреча в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке», — приводит «Матч ТВ» слова представителя пресс-службы РПЛ.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!

Игра между командами началась при сильном снегопаде и в первом тайме прерывалась для расчистки разметки от снега. Также перерыв в матче был увеличен для того, чтоб убрать снег на «Ростех Арене».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 16 матчах. В следующем туре команда 3 декабря на выезде сыграет с «Ахматом».

«Балтика» находится на 14-й строчке с 11 баллами. 2 декабря калининградцы встретятся с «Факелом».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
11
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