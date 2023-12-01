В РПЛ оценили вероятность переноса матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном переносе матча «Спартака» и «Крыльев Советов» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Это решение принимает главный судья после обязательной процедуры замера температуры. Если ниже -15, то принимает решение о переносе», — цитирует Фетисова Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями» запланирован на 9 декабря. Игра должна пройти в Москве и начаться в 14.00 по местному времени. Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до минус 21 градуса.

На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Самары набрал 26 очков за 16 игр и располагается на строчку ниже.