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Сегодня, 21:42

В РПЛ отреагировали на ошибку Безбородова: «Это ЧП»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

«По мне, это ЧП. Очень обидно, что такой опытный судья, как Безбородов, допустил такую ошибку. Все мы немножко разбираемся — если судья дал свисток, отматывать эпизод назад нельзя. Надеюсь, что коллеги в РФС разберутся, и таких моментов мы больше не увидим», — сказал Алаев.

ЦСКА набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
Владислав Безбородов
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