В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе 21-го тура из-за президентских выборов в РФ

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переносе 21-го тура чемпионата России в связи с проведением в стране президентских выборов.

Выборы президента РФ должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года. На 17 марта условно запланирован 21-й тур РПЛ. Точное расписание будет известно позже.

«Пока к нам по поводу переноса тура никто не обращался. При составлении расписания 21-го тура мы, как и всегда, будем учитывать пожелания органов исполнительной власти и клубов-участников чемпионата», — сказал Фетисов.

В 21-м туре РПЛ между собой сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Кроме того, встречи тура пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Грозном, Воронеже, Екатеринбурге и Оренбурге.