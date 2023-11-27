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РПЛ

Сегодня, 13:00

В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Сочи» — «Крылья» из-за «шторма века»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе РПЛ ответили на запрос «СЭ» о возможном переносе матча 17-го тура между «Сочи» и «Крыльями Советов» из-за «шторма века».

«Ситуация может поменяться достаточно быстро. Следим за развитием ситуации. За 15 минут до старта матча в Калининграде тоже снега не было», — сказали «СЭ» в пресс-службе лиги.

Матч «Сочи» — «Крылья Советов» состоится 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.

На черноморское побережье обрушился сильный шторм, его пик пришелся на ночь с 26 на 27 ноября.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что из-за непогоды девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы, несколько авиарейсов задержали.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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