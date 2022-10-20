В РПЛ подтвердили информацию об изменениях в менеджменте лиги

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов подтвердил информацию об изменениях в менеджменте лиги.

«В РПЛ действительно происходит смена части команды топ-менеджеров. Но это не скажется негативно на работе организации, — сказал «СЭ» Фетисов.

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что 10 работников РПЛ приняли решение уйти из организации. По данным источника, свои должности покинули работники бэк-офиса организации лиги, в том числе — административный и финансовый директор, а также юрист и другие сотрудники. Издание отметило, что в РПЛ намерены оперативно найти замену ушедшим менеджерам.