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Сегодня, 15:27

В РПЛ подтвердили перенос 21-го тура в связи с выборами президента

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
РПЛ перенесет матчи 21-го тура в связи с выборами президента.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе РПЛ подтвердили «СЭ» факт переноса 21-го тура РПЛ на более поздний срок.

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Выборы президента РФ должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года. На 17 марта условно запланирован 21-й тур РПЛ. Точное расписание будет известно позже.

В 21-м туре РПЛ сыграют друг с другом московские ЦСКА и «Спартак». Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Кроме того, встречи тура пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Грозном, Воронеже, Екатеринбурге и Оренбурге.

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