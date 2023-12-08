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Сегодня, 13:27

В РПЛ показали результаты замера температуры на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» — «Урал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболистам &amp;quot;Локомотива&amp;quot; вновь придется утепляться, как и в матче с &amp;quot;Зенитом&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-служба РПЛ в своем Telegram-канале опубликовала результаты замера температуры на «РЖД Арене» перед матчем 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал».

«Сегодня особенно внимательно следим за температурой. В Черкизово пока -12, следующий замер за 3 часа до начала матча», — говорится в сообщении РПЛ.

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что 8 декабря в Москве будет самым холодным днем сезона.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в сегодня, начало — в 19:00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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