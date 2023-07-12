В РПЛ рассказали о будущих изменениях системы распределения средств между клубами

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о планах внедрить новую систему распределения средств между клубами.

«В РПЛ долгие годы существует система распределения средств, которая состоит из двух компонентов: доля доходов, которая распределяется в равных размерах, вторая – в зависимости от результатов команды. Соответственно, мы изучали и мировой опыт, и европейских лиг, и поняли, что все ведущие лиги давно ввели третий компонент – так называемые дополнительные KPI. Это могут быть маркетинговые, молодые футболисты, просмотры ТВ, посещаемость матчей. Именно это мы обсуждали с клубами. Плюс, очень важный нюанс: на данный момент в РПЛ уже много лет действует система распределения средств, так сказать, ретроспективная система. То есть клубы за спортивный результат получают деньги по итогам предыдущего сезона, деньги они получают не в конце сезона, а уже в начале следующего. Мы эти моменты отметили. Плюс все ведущие лиги получают финансирование от общего дохода, определенный процент, живут за счет взносов. Мы понимаем, что это резкие изменения, наверное, неправильно их сразу вводить. Но что радует, клубы поддержали нашу работу и подходы. Все вместе мы продолжим работу. Система одобрена. Надеемся, в ближайшем будущем у нас появится новая система распределения, которая более соответствует нашим задачам и реалиям. В этом сезоне утвердили ту же систему, что действовала, 50 на 50. Все доходы распределяются равномерно, в зависимости от результата.

Мы как администрация лиги предложили рассмотреть три KPI: посещаемость домашних матчей, чем выше посещаемость, тем выше место в таблице по распределению этого KPI, второй – работа с аудиторией в дитжитале, третий – выход на поле молодых футболистов», – сказал Алаев.