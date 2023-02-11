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Сегодня, 21:20

В РПЛ рассказали о ситуации с техническим спонсором

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о ситуации с техническим спонсором.

«Nike ушел с рынка России. На данный момент есть несколько вариантов поставщиков, в том числе Nike. Клубы РПЛ мячи покупать не будут, а будут играть хорошими мячами. Без мячей не останемся.

Может быть параллельный импорт, еще какие-то варианты, если говорить про Nike. Все обсудим на общем собрании. Наша задача, чтобы клубы имели возможность выбрать мячи и за это не платили», — сказал Алаев.

Контракт с американской компанией истекает в нынешнем сезоне, а ранее фирма объявила об уходе с российского рынка. Однако, по информации источника, поставки, вероятно, будут осуществляться посредником путем параллельного импорта.

РПЛ
Александр Алаев
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