В РПЛ рассказали о трудностях проведения Матча звезд из-за текущего календаря

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов ответил на вопрос о проведении Матча звезд РПЛ.

«Вы знаете, предметного обсуждения этого вопроса еще не было, но на данный момент нам кажется, что будет крайне тяжело встроить в календарь подобное событие с участием всех топовых игроков. Сейчас концентрируем свое внимание на несколько иных продуктах: на премии РПЛ, которая, на наш взгляд, в прошлом сезоне прошла успешно и на Зимнем кубке лиги», — цитирует Фетисова RT.

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. На нем был установлен рекорд посещаемости. Второй день шоу на «СКА Арене» (10 декабря) посетили 20 384 зрителя.