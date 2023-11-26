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Сегодня, 19:46

В РПЛ рассказали о задержании болельщика после драки на матче «Балтика» — «Спартак»: «Ситуацию удалось быстро разрешить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе Российской премьер-лиги прокомментировали «СЭ» ситуацию с дракой между болельщиками на матче 16-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

26 ноября в Telegram-канале «Успей поймать» появилась видеозапись, на которой предположительно болельщики «Спартака» и «Балтики» устроили потасовку.

«Конфликт между болельщиками начался еще на трибуне. Сотрудники КРС сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

«Спартак» благодаря победе над «Балтикой» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. Калининградцы идут на предпоследней, 15-й строчке с 12 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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