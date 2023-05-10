В РПЛ сообщили об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил корреспонденту «СЭ» об исключении Рустема Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС.

«Сайманов сегодня прислал официальное письмо с просьбой о снятии своей кандидатуры. Таким образом, осталось три кандидата: Борис Ротенберг, Александр Медведев и Ахмед Айдамиров. В пятницу общее собрание РПЛ выдвинет двух из них в исполком», — сказал Фетисов «СЭ».

В пятницу, 12 мая, состоится общее собрание Российской премьер-лиги. Клубы в очном формате и посредством видеосвязи выберут двух кандидатов в исполком РФС от РПЛ. Еще одно место канидата автоматически получит президент Лиги Александр Алаев.

Ранее Сайманов сообщил «РБ-Спорт» о своем отказе от выдвижения в исполком ввиду занятости на работе в «Ростове».