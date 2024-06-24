В РПЛ стартовал первый регистрационный период сезона-2024/25

РПЛ сообщила о начале первого регистрационного периода сезона-2024/25.

Клубы смогут заявлять новых футболистов до 12 сентября включительно. Первый тур РПЛ нового сезона пройдет 19-22 июля.

В минувшем сезоне чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Вторым в РПЛ финишировал «Краснодар», а третье место заняло московское «Динамо».

В РПЛ поднялись три команды из первой лиги: «Химки» и махачкалинское «Динамо» добились повышения напрямую, а «Акрон» обыграл в стыковых матчах «Урал» (2:0, 1:2).