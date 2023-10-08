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Сегодня, 18:35

В РПЛ заявили, что не запрещали «Пари НН» проведение предматчевого интервью в футболке «За оргазмом на стадион!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Живоглядов.
Фото ФК «Пари НН»
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Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов ответил «СЭ» на вопрос о запрете со стороны лиги на появление защитника нижегородцев Дмитрия Живоглядова на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!».

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил «СЭ», что лига запретила проведение акции на предматчевом интервью.

— Генеральный директор «Пари НН» заявил, что РПЛ запретила появляться на интервью в футболке со словами: «За оргазмом на стадион!»

— Есть регламент, чтобы что-то запретить, одобрить или рассмотреть — мы должны получить некий запрос. Обычно эти запросы должны происходить в виде официальных писем. Но бывает, что кто-то напрямую может связаться с президентом РПЛ Александром Алаевым, чтобы в неформальном общении узнать ту или иную точку зрения. В данном случае не было ни одного, ни другого. Мне странно слышать такие слова. Может, генерального директора могли ввести в заблуждение.

— Но в Telegram-каналах публикуется письмо от «Пари НН», которое направлено к вещателю с предложением об использовании футболки с надписью.

— «Матч ТВ» — это не лига, тут вопрос к коллегам. Узнал об этом, когда письмо начало появляться в каналах, был не в курсе его существования. Уточнил у коллег — сказали, что тоже никакого письма официального не было. А главное, к Александру Алаеву никто не обращался.

— Если не было письма, значит и не было запрета.

— Конечно, не было запрета. А как можно запретить то, чего нет?

Нижегородский клуб планировал устроить эту акцию в связи с инфоповодом в регионе.

«Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 11 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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