РПЛ о ситуации с шуткой «Пари НН» про оргазм на стадионе: «Просто привлечение внимания»

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» ситуацию с запретом использования «Пари НН» футболки с надписью «За оргазмом на стадион!» на интервью перед матчем 11-го тура против «Крыльев Советов» (2:0).

— Есть понимание, почему «Пари НН» сейчас упрекает РПЛ за запрет на акцию?

— Вижу в этом просто привлечение внимания. Они сами почему-то этот перформанс не сделали, хотя никакого запрета не было. Мне видится это так: «Мы заявили об акции, не сделали ее, потому что запретила РПЛ». Но это неправда. Если они не сделали эту акцию, значит, были какие-то причины.

— Как РПЛ относится к подобным громким акциям?

— Каждую нужно рассматривать отдельно. Наша команда тоже старается не быть банальной, шутить. Что-то бывает неудачно, что-то получается. Лично мне кажется, что люди, которые занимаются развитием «Пари НН», достаточно талантливые, чтобы не шутить ниже пояса. Мне кажется, подобные шутки — самые простые и примитивные. Это мое мнение, а не мнение РПЛ.

Нижегородский клуб планировал устроить эту акцию в связи с инфоповодом в регионе.

«Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 11 матчах.