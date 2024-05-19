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Сегодня, 17:22

В «Рубине» объяснили, почему извинились за шутку Безрукова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, почему клуб принял решение извиниться за шутку полузащитника команды Руслана Безрукова.

— Почему «Рубин» извинился за шутку Безрукова?

— Так решил Безруков. Если у кого-то с чувством юмора так себе... Наверное, его решение было правильным. Какие санкции применили к нему? Рахимов четко ответил на этот вопрос. Пробежал через коридор, получил. Финансовые санкции? Зачем?

— Летом к Даку, наверное, будет спрос в РПЛ?

— И сейчас есть.

— Готовы его отпустить?

— Это будет зависеть от того, какие будут варианты замены. У нас их очень много. Сейчас этот вопрос преждевременный.

— Клубы, которые им интересуются из первой пятерки РПЛ?

— Разные есть.

— Как команда будет действовать в условии бана на 3 трансферных окна?

— Какая разница? Вы понимаете, почему это происходит? Рубин не единственный клуб, который с этим столкнулся. Идет работа. Я думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос.

— Почему был наложен бан? Потому что это российский клуб?

— Совершенно верно. Не так просто заплатить, даже если ты можешь.

— Будете ли подавать апелляцию?

— Вопрос сейчас будет решен. Работа идет давно. Скорее всего, найдем способ, чтобы заплатить эти деньги, — сказал Айбатов.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова 21 мая.

Позже в клубе извинились за высказывание полузащитника.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
6
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