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15 мая, 13:18

В «Рубине» опровергли интерес к Ломаеву

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Ломаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе к вратарю «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

«Это не соответствует действительности. Хотя у нас и возрастные вратари, у них есть контракт. Пока нас вратарская позиция устраивает», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Рубин» заинтересован в кандидатуре голкипера «Крыльев». По его информации, опция выкупа вратаря составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне 24-летний Ломаев провел за самарский клуб 27 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.

Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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