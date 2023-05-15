В «Рубине» опровергли интерес к Ломаеву

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе к вратарю «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

«Это не соответствует действительности. Хотя у нас и возрастные вратари, у них есть контракт. Пока нас вратарская позиция устраивает», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Рубин» заинтересован в кандидатуре голкипера «Крыльев». По его информации, опция выкупа вратаря составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне 24-летний Ломаев провел за самарский клуб 27 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.