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Сегодня, 14:53

В «Рубине» подтвердили информацию об иске экс-тренера Уткульбаева

Константин Белов
Корреспондент
Юрий Уткульбаев.
Фото ФК «Рубин»
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В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» об иске от бывшего главного тренера Юрия Уткульбаева, которые пытается взыскать с казанцев задолженности по зарплате и за выход в РПЛ.

Ранее «Известия» сообщили, что Уткульбаев подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС и намерен отсудить более 6 миллионов рублей у казанского клуба.

«Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Под руководством Уткульбаева казанская команда в восьми матчах одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. В апреле 2023 года «Рубин» и тренер расторгли трудовой договор.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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