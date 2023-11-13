В «Рубине» подтвердили информацию об испорченной экипировке

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ», почему команда провела гостевой матч 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0) в домашней форме.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Рубин» за день до игры обратился в «Сочи» с просьбой поменяться цветом формы. В итоге «Сочи» проверили матч в белой форме, а «Рубин» — в зеленой.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складские помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступным к матчу оказался только зеленый комплект формы. Поэтому наш клуб вышел с просьбой к «Сочи» о том, чтобы они пошли нам навстречу и позволили сыграть в зеленых цветах. ЧП действительно было, и информация канала «Мутко против» о том, что представитель «Рубина» выдумал историю, не соответствует действительности», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина»

«Рубин» после пятнадцати туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 22 очка. «Сочи» с десятью очками остался на последнем месте РПЛ.