В «Рубине» поздравили Рахмоналиева с выходом сборной Узбекистана на Олимпиаду-2024

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на выход сборной Узбекистана на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Рады, что футболист «Рубина» помог своей сборной пробиться на Олимпиаду. Поздравляем болельщиков сборной Узбекистана с этим достижением!» — сообщила пресс-служба «Рубина» Metaratings.ru.

Молодежная сборная Узбекистана, в составе которой выступает полузащитник казанцев Умарали Рахмоналиев, обыграла команду Индонезии и вышла в финал Кубка Азии U23. Это достижение позволила узбекистанской команде впервые в истории отобраться для участия на Олимпиаде.

Соперник сборной Узбекистана по финальной встрече определится в матче сборных Японии и Ирака. Финал состоится 3 мая.