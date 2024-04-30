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Париж-2024

Сегодня, 04:15

В «Рубине» поздравили Рахмоналиева с выходом сборной Узбекистана на Олимпиаду-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Рубина» отреагировала на выход сборной Узбекистана на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Рады, что футболист «Рубина» помог своей сборной пробиться на Олимпиаду. Поздравляем болельщиков сборной Узбекистана с этим достижением!» — сообщила пресс-служба «Рубина» Metaratings.ru.

Молодежная сборная Узбекистана, в составе которой выступает полузащитник казанцев Умарали Рахмоналиев, обыграла команду Индонезии и вышла в финал Кубка Азии U23. Это достижение позволила узбекистанской команде впервые в истории отобраться для участия на Олимпиаде.

Соперник сборной Узбекистана по финальной встрече определится в матче сборных Японии и Ирака. Финал состоится 3 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/press-sluzhba-rubina-pozdravila-rakhmonalieva-s-vykhodom-sbornoi-uzbekistana-na-olimpiadu-2024-358349/
ФК Рубин (Казань)
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