В Рубине прокомментировали слухи о Черчесове и будущем Рахимова

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба отреагировал на слухи о возможном увольнении Рашида Рахимова с поста главного тренера команды и прокомментировал информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым.

«Рубин» в штатном режиме готовится к важному матчу с «Крыльями Советов» и накануне игры были слухи, что якобы нашему тренеру дали два матча на исправление ситуации. Эта информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру, Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы.

Что касается информации о переговорах со Станиславом Черчесовым, то вчера Станислав Саламович сам все прекрасно разъяснил и четко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение.

При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации. Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Рубина».

Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату».

По итогам четырех туров «Рубин» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка.