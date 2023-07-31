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Сегодня, 17:05

В «Рубине» рассказали, что нападающий Лисакович тренируется по индивидуальной программе

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Рубина» Марат Вагизов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья нападающего Виталия Лисаковича.

Форвард пропустил три первых матча казанцев в сезоне-2023/24.

«Лисакович пропускает старт сезона из-за травмы. В силу объективных медицинских причин он пока тренируется в индивидуальном порядке», — сказал Вагизов «СЭ».

Лисакович перешел в «Рубин» в январе 2022 года. Он провел 41 игру, забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего белоруса в 1,3 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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