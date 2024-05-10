Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:25

В «Рубине» выразили поддержку главному тренеру Рашиду Рахимову

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», – сообщили Sport24 в пресс-службе казанского клуба.

Ранее Рахимов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

По данным портала Transfermarkt, контракт 59-летнего специалиста с казанцами истекает летом 2024 года. Под руководством Рахимова «Рубин» провел 41 матч – 18 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

 
Рашид Рахимов. Президент «Рубина» Сафиуллин: «Отставка Рахимова? Впервые слышу»
Источник: https://sport24.ru/football/news-645763-rubin-slukhi-pro-rakhimova-vyzyvayut-nedoumeniye-osobenno-kogda-eto-transliruyet-avtoritetnyy-kommentator
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Антонов указал на превращение Украины в лабораторию по уничтожению памяти
Запрет российского флага, 21 хоккеист из КХЛ и режим ожидания Кросби. Что нужно знать о ЧМ-2024 по хоккею
Президент Белорусии указал на ненужность доллара и евро во многих странах
Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тарханов: «Главная проблема ЦСКА в этом сезоне — это оборона»

Айбатов — о шутке Безрукова: «Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа»