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Сегодня, 10:13

В «Рубине» заявили о доверии к главному тренеру команды Рашиду Рахимову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил «СЭ» на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Рашиду Рахимову.

«Трансферное окно будет открыто еще больше месяца. Все клубы, включая нас, продолжают работу на трансферном рынке. Мы продолжаем спокойно готовиться к следующим матчам. Конечно, выигрывать всегда лучше, чем проигрывать. Но никакой паники нет. Мы доверяем Рашиду Маматкуловичу», — сказал Айбатов «СЭ».

«Рубин» в матче со «Спартаком» (1:4) потерпел первое поражение в чемпионате России-2023/24. Казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 2 очками в 3 играх.

Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
0
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