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Сегодня, 17:54

В руководстве «Акрона» назвали государственные деньги злом для футбола

Константин Белов
Корреспондент
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Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о государственных деньгах в российском футболе.

«Зло ли государственные деньги для российского футбола? Считаю, да!», — заявил Морозов.

Ранее Морозов рассказал, что в бюджете клуба нет денег от администрации Самарской области.

После двух стартовых туров сезона РПЛ команда набрала 3 очка, одержав 1 победу и потерпев 1 поражение. В следующем туре «Акрон» примет московское «Динамо». Матч состоится 3 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Акрон
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