В руководстве «Пари НН» поставили четверку за выступление команды в первой части сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления команды в текущем сезоне.

«Мы выполнили задачу на первую часть этого сезона — закрепились в десятке. На вторую часть сезона будем повышать планку. Оцениваем хорошо нынешнюю позицию и динамику. Для «Нижнего Новгорода» это исторический максимум в новейшей истории футбола. Никогда еще не было, чтобы в XXI веке мы уходили в зимнее окно на 9-м месте. Если ставить оценку, то твердая четверка. Не все удалось сделать, что хотелось. Тем не менее оценка положительная», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом». Матч пройдет 3 марта.