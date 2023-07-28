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Сегодня, 11:44

В руководстве «Ростова» заявили, что решат вопрос с регистрацией новичков до следующего матча РПЛ

Руслан Минаев
Домашний стадион «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением о регистрации новичков «Ростова».

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Российский клуб не может рассчитаться из-за сложностей с осуществлением банковских операций между Россией и другими странами.

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас — деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно. Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся», — цитирует Голубева ТАСС.

Ранее о ситуации с баном жестко высказался главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

29 июля команда проведет домашний матч против «Зенита» во 2-м туре РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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