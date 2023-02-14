В руководстве «Зенита» выступали против подписания контракта с Бакаевым

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества.

Публикуем часть ярких инсайдов. Полная версия рейтинга здесь.

Ряд руководителей «Зенита» высказывались против подписания контракта с бывшим игроком «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Несмотря на это, трансфер 26-летнего полузащитника к сине-бело-голубым удалось осуществить благодаря влиянию генерального директора Александра Медведева.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, подписав контракт по схеме «3+1» (три года + один). В сезоне-2022/23 хавбек провел в составе команды Сергея Семака 20 официальных матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь



Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь