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Сегодня, 00:30

В руководстве «Зенита» выступали против подписания контракта с Бакаевым

Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества.

Публикуем часть ярких инсайдов. Полная версия рейтинга здесь.

Самые влиятельные люди российского футбола. 30 самых влиятельных людей российского футбола

Ряд руководителей «Зенита» высказывались против подписания контракта с бывшим игроком «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Несмотря на это, трансфер 26-летнего полузащитника к сине-бело-голубым удалось осуществить благодаря влиянию генерального директора Александра Медведева.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, подписав контракт по схеме «3+1» (три года + один). В сезоне-2022/23 хавбек провел в составе команды Сергея Семака 20 официальных матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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