В «Сампдории» опровергли информацию об интересе к Игорю Дивееву

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба в защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Нет, это неправда. Мы не интересуемся Дивеевым. Мы вообще не интересуемся на данный момент российскими игроками», — сказал Фаджиано «СЭ».

В сезоне-2022/23 на счету Дивеева 1 гол и 1 результативная передача в 12 матчах за ЦСКА. Сейчас 23-летний россиянин восстанавливается от перелома большеберцовой кости.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА действует до конца июня 2024 года.