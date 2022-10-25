В «Сампдории» опровергли информацию об интересе к Игорю Дивееву

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Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба в защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«Нет, это неправда. Мы не интересуемся Дивеевым. Мы вообще не интересуемся на данный момент российскими игроками», — сказал Фаджиано «СЭ».
В сезоне-2022/23 на счету Дивеева 1 гол и 1 результативная передача в 12 матчах за ЦСКА. Сейчас 23-летний россиянин восстанавливается от перелома большеберцовой кости.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА действует до конца июня 2024 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования