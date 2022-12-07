В «Сан-Паулу» опровергли интерес к Педриньо

Исполнительный директор «Сан-Паулу» Руй Кошта в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможной аренде бразильского игрока московского «Локомотива» Педриньо.

«Информация о том, что мы хотим арендовать Педриньо неправда. Мы не интересуемся игроком», — сказал Кошта «СЭ».

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в соцсетях, что футболист согласовал аренду в бразильским клубом сроком на год.

Контракт Педриньо с российской командой действует до конца июня 2026-го. В московском клубе он выступает с сентября 2022 года. В активе 23-летнего футболиста 6 матчей в РПЛ.